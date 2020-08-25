طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الفيزياء.. غدا

يؤدي طلاب الثانوية العامة الدارسين بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة غدا الأربعاء الموافق 26/8/2020 ، امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء.









بينما يؤدي غدا طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي(الورقة الأولى).





ويؤدي غدا ايضا ، طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.









وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الان.

وأوضح نائب وزير التعليم ، أن غرفة العمليات المركزية تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



