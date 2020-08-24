الأنبا إبراهيم إسحق يشكر الرئيس السيسي على قرار إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية

وجه صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة بمصر، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والى مجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية.
أكد البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق – في بيان له اليوم – أن خطوة إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية تعد خطوة فعالة وايجابية لترسيخ مبدأ المواطنة.
أقرأ أيضا ..
وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي في وقت سابق اليوم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل مجهوداته لتحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع، وذلك عقب الموافقة النهائية من مجلس النواب على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية.
وقال الدكتور القس إندريه زكي في بيان له "نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كما نشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والسيد الشريف، وسليمان وهدان، وكيلي مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وأعضاء البرلمان".
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته فى جلسة سابقة.