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أخبار البلد

الأنبا إبراهيم إسحق يشكر الرئيس السيسي على قرار إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:07 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك
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سامح سلام
وجه صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة بمصر، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح  السيسي ، والى مجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية.

أكد البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق – في بيان له اليوم – أن خطوة إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية تعد خطوة فعالة وايجابية لترسيخ مبدأ المواطنة. 
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وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي في وقت سابق اليوم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل مجهوداته لتحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع، وذلك عقب الموافقة النهائية من مجلس النواب على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية.

وقال الدكتور القس إندريه زكي في بيان له "نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كما نشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والسيد الشريف، وسليمان وهدان، وكيلي مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وأعضاء البرلمان".

يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته فى جلسة سابقة.

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