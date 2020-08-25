شركة فيتنامية تقاضي TikTok للتعدي على حقوق ملكيتها

قررت شركة VNG التقنية الفيتنامية مقاضاة تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني الشهير TikTok، بتهمة التعدي على حقوق الملكية واستخدام أغاني مصاحبة للتطبيق مملوكة لها، بدون حصول تيك توك على تصريح بعرضها.





وبحسب رويترز، قال مصدر إن VNG تتهم الشركة ذات الملكية الصينية باستخدام مقاطع أغاني مملوكة لـ Zing بدون إذن مسبق، وبالفعل تقدمت الشركة إلى محكمة مدينة تشي مين ،لتقدير حجم الخسائر الواقعة عليها من قبل TikTok، ومطالبة إدارت بالتوقف عن استخدام موسيقى Zing.





وطالبت شركة VNG بإزالة كافة مقاطع الموسيقى المأخوذة من تسجيلات منصة Zing المملوكة لها، وطالبت بتعويض ٩.٥ مليون دولار عما لحق بها من أضرار مالية جسيمة.





وجدير بالذكر أن شركة VNG هي فيتنامية الأصل عام ٢٠٠٤، وعرفت بالألعاب الإلكترونية، والموسيقى، وتطبيقات المراسلة، كما أظهرت البيانات الرسمية أن تطبيق TikTok منتشر علي نطاق واسع في فيتنام، حيث سجل هناك حوالي ١٠ مليون مستخدم في أغسطس الجاري، قدموا من خلاله ملايين الفيديوهات القصيرة التي تم رفعها على المنصة.



