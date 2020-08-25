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منوعات

دقائق مع عزرائيل.. فتاة تعود للحياة بعد وفاتها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل حادث غريب وقع داخل مكتب للجنائز، وذلك عقب عودة فتاة إلى الحياة مرة أخرى بعد موتها. 

وتعود الواقعة، إلى تأكيد الأطباء على وفاة الفتاة تايميشا بوشامب، البالغة من العمر 20 عاما، عقب فقدانها الوعي وتوقف تنفسها. 

وحاول أفراد الطاقم الطبي، إسعافها، إلا أن تنفسها لم يعد من جديد، واعتبروها متوفية، وتم نقلها إلى مكتب الجنائز. 

وسلمت إلى عائلتها، التي نقلتها إلى مكتب الجنائز، ليتبين أنها على قيد الحياة، وذلك بعد أن فتحت عينيها بشكل مفاجئ، أثناء تحضير مراسم دفنها. 

وصرح محامي أسرة الفتاة وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية بأن نقل الفتاة إلى مكتب الجنائز، تسبب في آثار سلبية على حالتها، وتم نقلها عقب إفاقتها إلى المستشفى من جديد.
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