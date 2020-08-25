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مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل تشيكن بوبس للشربيني

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:02 ص
تشكن بوبس
تشكن بوبس
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني وصفة مبتكرة وسريعة لعمل تشيكن بوبس،تجعل الجميع يفضلها كبار وصغار.

مقادير تشيكن بوبس

300 جرام دجاج مفروم
دقيق
نشا
بيضة
لبن
1 كوب بقسماط
ملح
فلفل اسود
ثوم بودرة
بصل بودرة
جنزبيل بودرة
روزماري
زعتر مفروم
بابريكا  او شطة
كورن فليكس مفروم
زيت

طريقة تحضير تشيكن بوبس

* يخلط ملح وفلفل وزعتر وروزماري وبابريكا وبصل بودرة وثوم بودرة وجنزبيل بودرة، ويضاف إليه الدجاج ويخلطوا جيدًا

* تضاف رشة بقسماط ثم تشكل كرات صغيرة

* توضع في الدقيق حتى تنتهي الكمية كلها

* يخفق البيض مع القليل من اللبن والنشا والفلفل الأسود

* ترفع الكرات من الدقيق ثم البيض ثم الكورن فليكس وتحمر حتى تكتسب اللون الذهبي وتقدم دافئة بالهنا.

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