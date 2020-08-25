سهلة وسريعة.. طريقة عمل تشيكن بوبس للشربيني

يقدم الشيف الشربيني وصفة مبتكرة وسريعة لعمل تشيكن بوبس،تجعل الجميع يفضلها كبار وصغار.
مقادير تشيكن بوبس
300 جرام دجاج مفروم
دقيق
نشا
بيضة
لبن
1 كوب بقسماط
ملح
فلفل اسود
ثوم بودرة
بصل بودرة
جنزبيل بودرة
روزماري
زعتر مفروم
بابريكا او شطة
كورن فليكس مفروم
زيت
طريقة تحضير تشيكن بوبس
* يخلط ملح وفلفل وزعتر وروزماري وبابريكا وبصل بودرة وثوم بودرة وجنزبيل بودرة، ويضاف إليه الدجاج ويخلطوا جيدًا
* تضاف رشة بقسماط ثم تشكل كرات صغيرة
* توضع في الدقيق حتى تنتهي الكمية كلها
* يخفق البيض مع القليل من اللبن والنشا والفلفل الأسود
* ترفع الكرات من الدقيق ثم البيض ثم الكورن فليكس وتحمر حتى تكتسب اللون الذهبي وتقدم دافئة بالهنا.