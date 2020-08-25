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الصحف المصرية تبرز كلمة النائب محمد أبو العينين أمام البرلمان.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:36 ص
الصحف المصرية تبرز
الصحف المصرية تبرز كلمة ابو العينين أمام البرلمان
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد"  الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية التي تناولت كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للبرلمان.

اليوم السابع
أبو العينين أمام الجلسة العامة للبرلمان: تعديل قانون السجل التجاري يحقق مصلحة صغار الصناع وأصحاب الورش

صدى البلد
أبو العينين: تعديل قانون السجل التجاري يحقق مصلحة صغار الصناع وأصحاب الورش

فيتو
أبو العينين: تعديل قانون السجل التجاري يحقق مصلحة صغار الصناع

الشروق
أبو العينين: تعديل قانون السجل التجاري يحقق مصلحة صغار الصناع.
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