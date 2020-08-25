في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.. بومبيو يتوجه إلى السودان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو استقل أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.





ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، وصل وزير الخارجية الأميركية، إلى اسرائيل، أمس الاثنين في زيارة استغرقت 24 ساعة، في مستهل جولة في الشرق الأوسط يناقش خلالها عدة ملفات من بينها "العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل" بجانب الملف الإيراني في ظل تصاعد التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران.





وقال وزير الخارجية الأمريكية، خلال زيارته إسرائيل الاثنين، إنه يتمنى أن تقوم كل دول المنطقة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بما في ذلك إيران.





وجاءت الزيارة بعد أكثر من أسبوع على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات الذي يهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.





وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيجري جولة لعدد من دول المنطقة، ستشمل إسرائيل والسودان والإمارات والبحرين وسلطنة عمان لبحث جملة من القضايا من بينها تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.



