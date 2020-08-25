قاتل كورونا.. بشارة بنهاية هذا العام عن لقاح أوكسفورد وأسترازينيكا

كشف القائمون على أبحاث لقاح جامعة أكسفورد البريطانية لمحاربة فيروس كوفيد19، إنه قد يجري الإعلان عن لقاح خلال العام الجاري، وفق ماذكرت وسائل إعلام.





ذكر آندرو بولارد، مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد ، إن لقاحًا لمرض كوفيد-19 تطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، قد يرى النور قبل نهاية هذا العام، إذا تأكد العلماء من فعاليته.





وأضاف آندرو بولارد "من الممكن أن نقدم اللقاح رسميًا هذا العام إذا زادت الحالات سريعا في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات".





وأثار لقاح أوكسفورد آمالا مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية لدى المتطوعين بتناوله، ما يرشحه ليكون واحدًا من أفضل علاجات كورونا المستجد، وأمراض الجهاز التنفسي حال صدوره.





ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا عن أول عقار في العالم لكورونا ، سبوتنيك في هذا الشهر.





كما وكشفت صحيفة فايننشال تايمز معلومات سرية عن إن الإدارة الأمريكية تدرس تعجيل إجراءات استخدام لقاح لكورونا في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر.





وواصلت الولايات المتحدة الأمريكية تصدر العالم بإصابات فيروس كورونا المستجد، وفي عدد الوفيات المجمعة، لكنها سجلت اليوم رقمًا للإصابات أقل من الهند التي تدخل معها ضمن الخمس الدول الأخطر عالميًا في التفشي الوبائي ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.





وسجلت أمريكا أكثر من 38000 ألف حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد، Covid-19، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما سجلت الهند نحو 60 ألف إصابة.





وأبلغت الولايات المتحدة عن 38949 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و 474 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى ما لا يقل عن 5740628 حالة إصابة و 177276 حالة وفاة مرتبطة جميعها بالوباء كوفيد 19.





ويأتي بعد أمريكا في عدد الإصابات والوفيات البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا، ودول عدة في أمريكا الجنوبية، التي تشهد تفشيًا للمرض المعدي.





ويقترب العالم من تسجيل 24 مليون إصابة ، و800 ألف وفاة بالمرض المعدي الذي صار أكثر خطورة، لتخطي الانفلونزا الاسبانية التي ضربت العالم في بداية القرن الماضي.