لتحقيق سيولة مرورية.. محافظ المنوفية يوجه بإعداد تصور لتطوير محيط المستشفى التعليمي

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية بشوارع مدينة شبين الكوم، تفقد خلالها الشارع أمام المستشفى التعليمى ومستشفى الطوارئ الجديدة، حيث كلف رئيس حي غرب، ومدير مديرية الطرق والمستشار الهندسى بإعادة تطوير الأرصفة على جانبي الشارع، وكذا زراعة أعمدة ديكورية فى الجزيرة الوسطى وتوسعة الشارع بما يحقق السيولة المرورية الكافية والمظهر الحضاري، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، ومدير مديرية الطرق والمستشار الهندسي ورئيس حي غرب.

واستمع المحافظ لشكوى احد المواطنين قاطني مساكن القصر يتضرر من طفح مجاري مياه الصرف الصحي، وعلى الفور أمر المحافظ رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي عبر اتصال هاتفي بدفع فرق طوارئ لحل المشكلة واتخاذ اللازم.





كما شملت الجولة تفقد عيادة الجلدية والجزام واستفسر المحافظ عن عدد حالات التردد على العيادة وعدد حالات الجزام التى يتم متابعتها على مستوى المحافظة ووجه بإعداد مذكرة للعرض عليه متضمنة كافة ما تحتاجه العيادة من مستلزمات طبية أو أجهزة وأية نواقص لسرعة توفيرها لتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى.





ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الطرق وحى غرب والمستشار الهندسى بالمحافظة وإدارة المرور لوضع تصور لتوسعة المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمى وكذا الشارع الفاصل بين مسشتفى الجامعة والمستشفى التعليمى وذلك لرفع كفاءة المنطقة وتجميلها بالكامل وتوسعة الشوارع لتحقيق السيولة المرورية حفاظًا على الشكل الحضارى للمدينة.





كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق بين حى غرب ووحدة التدخل السريع لرفع المخلفات بموقع موقف بركة السبع شبين الكوم والمقام على ترعة القاصد وإعادة تأهيله لبحث إمكانية استغلاله مرة أخرى بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وتحقيق الصالح العام.