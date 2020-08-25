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أخبار العالم

الكاظمي في القمة الثلاثية : المنطقة ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على الحل الشامل لأزمات المنطقة على قاعدة المصالح المشتركة، معتبرًا أن المنطقة ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة.

وووفقا لـ "السومرية نيوز"، قال الكاظمي، خلال القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر، التي عقدت في عمان اليوم، إن "منطقتنا ليست بحاجة إلى حروب، وصراعات جديدة، بل بحاجة لأن نقف جميعًا مع بعضنا، ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شُعُوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل، وأن نعمل لصنع السلام".

وأضف الكاظمي ان "العراق يلتزم برؤية إستراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة ،وهذا المسار يُبنى باستمرار الحوارات بين الأطراف الفاعلة على مُستوى المنطقة".

واتابع ان "العراق يتمسّك بإقامة علاقات مُتوازنة مع كل دول الجوار، ويُولي أهمّية لحماية سيادته وأمنه واستقراره؛ ويتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في إطار الاحترام المُتبادَل، وعدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة".

واضاف إن "رؤية العراق تركز على تبني المشتركات والنأي عن الصراعات وتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث من خلال تطوير المناطق الصناعيّة (الاقتصاديّة) المشتركة، وضرورة إيجاد شراكات إستراتيجية متعددة الأوجه بهدف تعزيز حضور الاقتصاد العراقي بشكل مُشترَك مع اقتصاديّات الدول العربيّة ،وبما يعود على بلداننا بمزيد من الاستقرار، والرفاهية".
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