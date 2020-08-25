الكاظمي في القمة الثلاثية : المنطقة ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على الحل الشامل لأزمات المنطقة على قاعدة المصالح المشتركة، معتبرًا أن المنطقة ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة.





وووفقا لـ "السومرية نيوز"، قال الكاظمي، خلال القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر، التي عقدت في عمان اليوم، إن "منطقتنا ليست بحاجة إلى حروب، وصراعات جديدة، بل بحاجة لأن نقف جميعًا مع بعضنا، ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شُعُوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل، وأن نعمل لصنع السلام".





وأضف الكاظمي ان "العراق يلتزم برؤية إستراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة ،وهذا المسار يُبنى باستمرار الحوارات بين الأطراف الفاعلة على مُستوى المنطقة".





واتابع ان "العراق يتمسّك بإقامة علاقات مُتوازنة مع كل دول الجوار، ويُولي أهمّية لحماية سيادته وأمنه واستقراره؛ ويتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في إطار الاحترام المُتبادَل، وعدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة".



