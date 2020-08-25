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أخبار البلد

داعيا الدولة لدعم المزارعين.. مستشار وزير الرى الأسبق لـ صدى البلد: تحويل كل الأراضى بمصر للرى الحديث " صعب"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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أمل مجدى
قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، وخبير المياه الدولي إنه يصعب تحويل كل الأراضى للرى الحديث لأن الأراضى الثقيلة فى الوادى والدلتا لا تصلح للرى بالرش أو التنقيط وتحتاج غسيل متصل للتربة.

وأكد "القوصى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يجب على المزارعين استخدام الرى الحديث فى أراضى الاستصلاح، ويمكن استخدامه أيضا فى الأراضى الطينية الخفيفة فى جنوب الوادى لأن الصرف الطبيعى بها قوى وسهل خاصة فى زراعة الخضروات والفاكهة.

وأشار إلى أن الدولة تدعم المزارعين للتحول للرى الحديث عن طريق تقسيط تكلفة الإنشاء لأن التكلفة عالية تصل لـ 20الف جنيه كما أن التشغيل يحتاج وقود وهذا له تكلفة أخرى .

وتمنى الخبير المائي من الدولة تقديم الدعم للمزارعين الذين تطوعوا للتحول للرى الحديث فى تكاليف التشغيل والصيانة وفتح أسواق خاصة لهم. ومختلفة.
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