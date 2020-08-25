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فن

محمد جمعة ينشر صورة برفقة أحمد زاهر وبناته ليلى وملك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:00 م
محمد جمعة وأحمد زاهر
محمد جمعة وأحمد زاهر وبناته
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محمد بدران


شارك الفنان محمد جمعة متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر محمد جمعة برفقة النجم احمد زاهر وبناته  ليلى وملك زاهر وعلق قائلًا "احمد زاهر عشرة عمري وحبايبي ملك وليلي زاهر#مسرحية_علاء_الدين"

يشارك الفنان محمد جمعة في أحداث فيلم "النمس والأنس" بطولة النجم محمد هنيدى، وإخراج شريف عرفة، حيث يجسد جمعة شخصية "طبيب" في أحد المستشفيات.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الاحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة .


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