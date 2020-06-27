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فن

ماما وحشتينا.. محمد جمعة يطالب جمهوره بالدعاء لـ رجاء الجداوى

السبت 27/يونيو/2020 - 04:53 م
محمد جمعة ورجاء الجداوي
محمد جمعة ورجاء الجداوي
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محمد بدران

نشر الفنان محمد جمعة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة للنجمة رجاء الجداوى.


وظهر محمد جمعة برفقة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى واحمد السعدنى ونجلاء بدر وعلق على الصورة قائلًا :"ماما رجاء الجداوي وحشتينا وان شاء الله تقومي بالسلامه دعواتكم".


يذكر أن احدث أعمال محمد جمعة مسلسل "البرنس" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2020، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

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