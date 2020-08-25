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اقتصاد

بنك التنمية الصناعية يوقع بروتوكول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنوفية.. اعرف أكثر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:51 م
خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول
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محمد يحيي
وقع ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وتغطية الطلبات الاستيرادية والتصدير للمستثمرين. 

شارك بفعاليات توقيع البروتوكول حمدي عزام، نائب رئيس البنك ونجلاء عبد الرحيم، رئيس قطاع التواصل المؤسسي بالبنك وممثلي المحافظة.

وقال "فهمي"، في تصريحات اليوم، إن البروتوكول ضمن سعي بنك التنمية الصناعية الدائم لدَعم وتشجيع وتطوير الصناعة المصرية والاستثمار وتمويل المشروعات الهامّة التي تُساهم في التنمية الاقتصادية بما يُحقق أهداف الدّولة وبما ينعكس على تحسّن الحالة الاقتصادية واستجابة لمساعي الدّولة في حل مُشكلة البطالة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والتيسير على المُستثمرين.

وأوضح أن البنك يقدم كافة إمكانياته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى القائمة والجديدة بكافة التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية الشاملة التى تتطلبها هذه المشروعات للتوسع فى الإنتاج وتغطية الاحتياجات والحد من الاستيراد وزيادة التصدير ضمن مُبادرات البنك المركزي المصري والبرامج الائتمانية الأخرى.

وأكد أن البنك يؤمن بأن دعم النشاط الصناعي بمحافظة المنوفية يساهم  بقوة بجانب النشاط الزراعي التى تتميز به المحافظة ، خصوصا بعد ضم مدينة السادات للمحافظة والتي تٌعد من أكبر المدن الصناعية في مصر، مع وجود مناطق صناعية أخرى بمدينة قويسنا بجانب المنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم.

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