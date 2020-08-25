تجارة حلوان: برنامج Bis يعتمد على الدراسة بنظام الساعات المتعددة باللغة الإنجليزية

اقرا ايضا :

ويتطلب الالتحاق بالبرنامج توافر الشروط الآتية:





- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول ( علمى - أدبي ).





- أن يكون الطالب مقبولًا بكلية التجارة وإدارة الأعمال إنتظام ، عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال، أو الباقين للاعادة.





- حصول الطالب على ٨٠٪ على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية.





- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.





- يقبل البرنامج الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية High School Diploma بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.



