تجارة حلوان: برنامج Bis يعتمد على الدراسة بنظام الساعات المتعددة باللغة الإنجليزية

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن بدء استقبال طلاب الثانوية العامة لتنسيق 2020 ببرنامجى BIS "نظم معلومات الأعمال" و الأسواق المالية و البورصات FMI ، والذى يعدو من اهم البرامج المطلوبة بسوق العمل .
وقد صرح الدكتور نشأت الوكيل القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان أن من مميزات برنامج bis أنه يقدم تخصصًا فريدًا يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتى التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.
واشار الى ان البرنامج يتوافر بمقر الكلية القديم بمنطقة ابو الفدا بالزمالك وليس بمقر الكلية الجديد بحرم جامعة حلوان بعين حلوان ، بالاضافة الى انه على الراغبى بالانضمام للبرنامجى ان يتوافر بهم الشروط الخاصة بكل برنامج .
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ويتطلب الالتحاق بالبرنامج توافر الشروط الآتية:
- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول ( علمى - أدبي ).
- أن يكون الطالب مقبولًا بكلية التجارة وإدارة الأعمال إنتظام ، عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال، أو الباقين للاعادة.
- حصول الطالب على ٨٠٪ على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية.
- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.
- يقبل البرنامج الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية High School Diploma بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.
- يتم المفاضلة عند قبول الطلاب على أساس المجموع الاعتباري( مجموع الثانوية العامة + درجة مادة اللغة الإنجليزية ) .
- يمكن قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق فى حدود العدد المتبقى من المرحلة الأصلية " السابقة ".
- يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال وبذلك يصبح المشمولين بالقرار فى حكم المقبولين بالبرنامج. ويتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضًا على الموقع الرسمي للبرنامج www.helwan.edu.eg/bis
- يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج.
- يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التي سوف يقوم بدراستها، بتوجيه من المرشد الأكاديمي، وتسجيلها وسداد الرسوم الدراسية.