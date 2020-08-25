قيادات الحرية المصري يفتتحون مقر الحزب بدسوق

افتتح أحمد مهنى عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصري مقر الحزب ببندر ومركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ بحضور الدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد للحزب والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب والمهندس هاني العجمي أمين مساعد أمانة التنظيم، وعبد الخالق غنيم امين محافظة كفر الشيخ والمحاسب كمال بشته عضو الهيئة العليا وجمال مكي امين الحزب بدسوق ومدحت إمام النائب الأول لرئيس الحزب بدسوق والمستشار على فوزي البري امين تنظيم الحزب بدسوق وعدد من أعضاء هيئه مكتب المحافظه وامناء المراكز والأقسام بالمحافظة.





وقام المهندس عبد الخالق غنيم أمين عام محافظة كفر الشيخ بإلقاء كلمة رحب فيها ب أمين عام الحزب والحضور واستعرض غنيم أنشطة وفعاليات الحزب خلال الأربع شهور الماضيه.





ثم ألقى النائب أحمد مهني كلمته موضحا كافة الأمور الخاصة بالحزب في الفترة الماضية وخطة الحزب خلال المرحلة المقبلة وأشاد مهني بقيادات الحزب بكفر الشيخ وأثنى خلال الاجتماع على مجهودات أمانة كفر الشيخ وكذلك أشاد بأهمية المحافظة مشيرا إلى أن كفر الشيخ من المحافظات الهامة التي قدمت قيادات محترمة للساحة السياسية.









وتعهد أمين عام الحزب بتذليل جميع العقبات من خلال تفعيل جميع قنوات التواصل بين أمانة كفر الشيخ والأمانة العامة المركزية لتحقيق أهداف الحزب وتوجهاته وتذليل أي عقبات تحول بين الحزب والمواطنين في كفر الشيخ وتسهيل التواصل مع كبار المسئولين لحل أي مشكلة .





وألقى الدكتور أحمد ادريس أمين التنظيم بحزب الحرية المصري كلمة أعرب فيها عن سعادته بالعمل التنظيمي بأمانة محافظة كفر الشيخ وأشار للصعوبات التي واجهت الحزب في الفترة الماضية مؤكدا أن هدفنا هو خدمة المواطنين وتوصيل صوتهم للمسئولين لحلها .









واثني الدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصري علي قيادات الحزب بمحافظة كفر الشيخ وأشاد بما قدموه في الفترة الماضية وحثهم علي الاستمرار في العطاء من أجل المواطنين.









والقي جمال مكي أمين الحزب لبندر ومركز دسوق كلمته وأعرب فيها عن تقديره ل حزب الحرية المصري وقياداته المركزية وقدم الشكر لأمين عام المحافظة على ترتيبه لهذا اللقاء





وفتح النائب أحمد مهني مجال المناقشة مع السادة الأمناء وتم خلالها مناقشة بعض الأمور التنظيمية التي تتعلق بالتشكيلات والعضويات ومواد اللائحة .

قدم اللقاء صلاح طواله أمين إعلام الحزب لبندر دسوق والذي اشاد خلال كلمه الافتتاح بكافه قيادات الحزب ودورهم المجتمعى في الشارع وعلي رأسهم مدحت امام نائب أول الحزب ببندر دسوق .





أشرف على حفل الافتتاح مدحت إمام و على زعلوك وماهر الطوخى ونبيل جاويش ودسوقي رمضان.