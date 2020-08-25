تجسيد للعلاقات التاريخية بين القاهرة وعمان.. متحدث النواب يشيد بمباحثات السيسي وعبد الله الثاني

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، أثناء لقائه، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.





وأشاد الرئيس السيسي بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي وحرصه على استمرار التشاور بين الجانبين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، مؤكدًا أن اللقاء يجسد العلاقات التاريخية بين القاهرة وعمان والمواقف الموحدة بين الدولتين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.





وقال "حسب الله" فى بيان أصدره اليوم، إن إشادة الرئيس السيسى بمستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة انما هو دليل قاطع على حرص مصر الكبير على التعاون والتنسيق المشترك مع الأردن والعراق تجاه جميع القضايا التى تهم الامة العربية.





واعتبر الدكتور صلاح حسب الله، ترحيب العاهل الأردني الرئيس في عمان، وإعرابه عن تقدير الأردن قيادة وشعبًا لعلاقاته التاريخية المتميزة مع مصر، والتطلع لمواصلة الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري في المنطقة وجهودها في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب، بما يصب في خدمة مصالح الشعوب العربية في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والكبير الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا التى تتعلق بالشأن العربى تجدر الإشارة إلى هذا اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى بن الحسين شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.





وتم التوافق بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين كما استعرض الزعيمان الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية كما شهد اللقاء كذلك استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلًا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.