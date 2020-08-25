AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سر الهجوم عليها.. سها عرفات: صدرت تعليمات للإخوان بمهاجمتي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:57 م
سها عرفات
سها عرفات
Advertisements
عبد الخالق صلاح
كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن هناك تعليمات صدرت لجماعة الإخوان الإرهابية بمهاجمتها، بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، وتابعت:"انا دائمًا لا اتحدث عنهم ولكن استطيع القول أنه صدرت تعليمات لهم أن يهاجموننى".

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن القيادات الفلسطينية كانت "تبلع العلقم"، في سبيل الحفاظ على الفلسطينيين، وتابعت:" أنا أمثل الشرفاء من الشعب الفلسطيني وليس الحاقدين والمرتزقة من الشعب الفلسطيني".

ووجهت أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقفه من القضية الفلسطينية، وتابعت:"موقف الرئيس السيسى شجاع ..ولا خايف من أحد..أحنا بنرفع راسنا على موقف الرئيس السيسى وجيش مصر الذى يعد من أقوى جيوش المنطقة". 

وأضافت أن المنطقة العربية تغيرت جغرافيًا واستراتيجيًا كما تغيرت الاوليات بها، وعلينا ان نتعلم من عبر التاريخ، مشيرة إلى أن كل دولة عربية مستقلة لها سيادة على قرارها وعلينا أن نلتف لمن يريد إحداث فتنة بين الفلسطينيين والدول العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي وأبو مازن يناقشان هاتفيا آخر تطورات القضية الفلسطينية

ثوابت راسخة.. برلماني: القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

سها عرفات: الإخوان وبعض الفلسطينيين يخوننى على موقفى من الإمارات

سها عرفات مهاجمة حماس: مليونا فلسطيني رهينة بيدها في غزة

سها عرفات: إسرائيل مبسوطة بالشرخ بين الشعب الفلسطيني والإمارات

سها عرفات توجه التحية للرئيس السيسى على موقفه الشجاع من فلسطين

ترشيحاتنا

نهاية أسطورة.. ميسي يبلغ برشلونة برحيله عن الفريق

الصحة: 6 لقاحات دخلت المرحلة السريرية الثالثة.. واستلام جرعات لقاح كورونا الأسبوع الجاري

بعد أزمة إف 35.. نتنياهو: وفد إسرائيلي أمريكي عالي المستوى يزور الإمارات

هل ستقام صلاة الجنازة في المساجد؟.. الأوقاف تجيب

رد قاس من أحمد موسى بعد تحويل عدلي القيعي للانضباط

يدمر قطاع السياحة.. تحذير عاجل من أحمد موسى للحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور

تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة

بتوب أسود ومكياج جذاب.. مي الغيطي تتألق في إطلالة كاجوال.. شاهد