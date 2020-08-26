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رياضة

عفيفي: فايلر اغتال محمد هاني .. وطارق حامد حالة غير قابلة للتكرار

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:03 ص
محمد هاني
محمد هاني
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محمد رشاد
أكد أحمد عفيفي المحلل الكروي أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك حالة غير قابلة للتكرار.

وقال عفيفي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لا يمكن أن تحصل على لاعب من فرق متأخرة في جدول الترتيب وتحمله مسؤولية الزمالك فجأة".

أضاف: "الوحيد الذي نجح في ذلك طارق حامد وهو حالة غير قابلة للتكرار".

وأشار عفيفي إلى أن ما فعله فايلر مدرب الأهلي أمام الزمالك كان "اغتيال" لـ محمد هاني، هاني لم يكن سيئ في المباراة كما يقول الكثير، لكنه "اتظلم".

وواصل:" ديانج لم يساند محمد هاني في الجبهة اليمنى وكذلك قفشة لذلك اخترق الزمالك جبهة محمد هاني بسهولة". 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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