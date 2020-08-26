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مايكل نصيف: العاصمة الإدارية مُقامة على الرقمية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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عادل نصار
أكد المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، أن الفاتورة الإلكترونية هى جزء من القضاء على الفساد، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بكل ما يمكن من أجل تحطيم الفساد.

وأضاف مايكل، في حواره مع الإعلامي هشام البقلي لبرنامج "نبض مصر"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن :"إرادة الدولة تسير بينا في الطريق، ولكن المواطن تعوَّد أن كل حاجة تحدث في ثانية، والتحول الرقمي يحتاج لوقت بالطبع، لكي يتم تطبيقه في كل انحاء الجمهورية، الفساد في كل حاجة في البلد وفي أدق التفاصيل".

وأشار إلى أن مصر دولة مؤسسات قوية قادرة على محاربة الفساد، لافتا إلى أن العاصمة الادارية أكبر مشروع حقيقي في مصر، ويتم انشاءها على أحدث تقنية في العالم وعلى منهج رقمي حقيقي ومتطور 

وتابع المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، أن الدولة تنظر بخطط للأمام، وتقيم المدن والمشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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