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تعليم

وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:48 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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مصطفى كرم
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستطرح خطة العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. 

وكتب الدكتور طارق شوقي عبر حسابه  على "فيسبوك": "سنشرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إن شاء الله، ونوضح كل التفاصيل.. وكل ما يتم تداوله عن المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة". 

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية دعوة ومبادرة رئيس دولة بيلاروسيا؛ التقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمجموعة من الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة المسافرين إلى بيلاروسيا لمدة 10 أيام للمشاركة في عدد من الأنشطة المختلفة.

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وأكد الدكتور طارق شوقي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين، والتبادل المثمر في المجالات المختلفة، متمنيًا مزيدًا من التعاون البنّاء بينهما في مجال التعليم ومختلف المجالات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن اختيار الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة هذا العام للمشاركة في هذا البرنامج؛ يأتي تقديرًا لتضحيات آبائهم تجاه وطننا. 
وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد
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