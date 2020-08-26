مصر للطيران تسير 29 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 2100 راكب

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 29 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية على مدار اليوم، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 210‪0 راكب.





وتسير مصر للطيران، رحلاتها إلى وجهات: "امستردام، باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، بغداد ، نيويورك ، دبي، أبوظبي" بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة عدا وجهات دبي وأبوظبي، حيث تسير رحلتين إلى هناك.





كما تسير مصر للطيران، أيضا 5 رحلات استثنائية إلى كل من أبها ، الرياض، جدة، المدينة المنورة، عمان، مسقط، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلي كل من أسوان والأقصر، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 210‪0 راكب.





وطالبت مصر للطيران، عملاءها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



