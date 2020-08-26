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الأرصاد: ارتفاع معدلات الرطوبة فى هذه المناطق.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:05 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة  إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد  لن تشهد تقلبات جوية فى الفترة الحالية.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة على هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن درجة الحرارة تسجل اليوم 35 درجة.

ولفتت، لإنخفاض درجة الحرارة غدا الخميس بمعدل درجة واحدة لتسجل 34 درجة  مع استمرار معدلات الرطوبة بنسب 85% خاصة فى مناطق جنوب الصعيد. 

وأشارت  إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم 36 درجة مئوية.

وتابعت أن السواحل الشمالية من أفضل المناطق خلال هذه الفترة  حيث تترواح درجات الحرارة من 30 : 31 درجة مئوية.
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