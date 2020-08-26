AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هند النعسانى: جهاز الأمن الموريتانى يفرج عن الرئيس السابق بعد أسبوع من احتجازه.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:05 ص
هند النعسانى
هند النعسانى
Advertisements
شيرين عادل
قالت الإعلامية هند النعسانى، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن جهاز الأمن الموريتانى منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد.


وأضافت "النعسانى"، خلال تقديمها النشرة الدولية لبرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مدير عام الأمن الموريتانى أصدر منشورا للمنافذ الثلاث البرية، والبحرية، والجوية بمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد.


وأشارت إلى أن قوات الأمن الموريتانية أفرجت أمس الأول، الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد  أسبوع من احتجازه فى نواكشوط على ذمة التحقيق فى قضايا فساد أثناء حكمه.


برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.


ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هند النعساني: أحزاب المعارضة التركية ترفض تصرفات أردوغان في ليبيا "فيديو"

الصين ترفض التحذير الأوروبى بشأن هونج كونج يتصدر النشرة الدولية لـ صباح البلد .. فيديو

هند النعسانى: وزارة الصناعة تعمل على ربط منظومة البحث العلمى بمشروعات سوق العمل.. فيديو

أبرزهم تيك توك.. هند النعسانى: أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.. فيديو

هند النعسانى: السعودية تستعد لتنظيم موسم حج استثنائي.. فيديو

مذكرة توقيف لمدير الجمارك اللبنانى بسبب انفجار مرفأ بيروت يتصدر النشرة الدولية لصباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

اللى جاى أحلى.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

موجز السوشيال ميديا| النني يحتفل بفوز أرسنال وإحرازه هدفًا في أولى مشاركاته.. شوبير: النادي الأهلي مستهدف لإسقاطه

راكعا على ركبتيه.. شاهد شاب يطلب يد حبيبته بين انقاض بيروت

تقليد شهير تقوم به العرائس ليلة الزفاف تتسبب في أزمة كبيرة.. صور

AdvertisementS

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

ممتلكات السلطان قابوس.. زجاجات عطر من الذهب الخالص والألماس تثير الجدل | فيديو

وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد

رد قوي من شوبير على ميدو بشأن الراحل محمد عبد الوهاب

عيار 18 بـ724 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

مصر للطيران تسير 29 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 2100 راكب

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

طقوس مرعبة.. عائلات تنبش قبور موتاها وتخرج الجثث لالتقاط سيلفي.. صور

الطعنات تتوالى.. نجوم الأهلي في هجوم شديد على قطاع الناشئين عقب استبعاد نجليهما

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها