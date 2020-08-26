هند النعسانى: جهاز الأمن الموريتانى يفرج عن الرئيس السابق بعد أسبوع من احتجازه.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى ، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن جهاز الأمن الموريتانى منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد.









وأضافت "النعسانى"، خلال تقديمها النشرة الدولية لبرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مدير عام الأمن الموريتانى أصدر منشورا للمنافذ الثلاث البرية، والبحرية، والجوية بمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد.









وأشارت إلى أن قوات الأمن الموريتانية أفرجت أمس الأول، الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من احتجازه فى نواكشوط على ذمة التحقيق فى قضايا فساد أثناء حكمه.











برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.









ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.



