بعد إحالته للانضباط.. عدلي القيعي في انتظار عقوبات الهجوم على حكام القمة 120





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أحالت المهندس عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي بعد هجومه على الحكم الكرواتي ايفان بيبك بعد انتهاء مباراة القمة رقم ١٢٠ أمام الزمالك.









قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن عدلى القيعي يواجه عقوبة الغرامة المالية او لفت النظر من جانب لجنة الانضباط فى الجبلاية نحو ما صدر من جانبه عقب انتهاء لقاء القمة رقم ١٢٠.









أشار إلى أن لجنة الانضباط سوف تراجع تصريحات عدلى القيعي بعناية وعلى ضوء تلك التصريحات سوف يتم اتخاذ عقوبات حال ثبوت إدانة القيعي اما تغريمه ماليا او معاقبته بعقوبة لفت النظر.









يذكر أن نادى الزمالك تغلب على نظيره النادى الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضي في إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

يواجه المهندس عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي عقوبات من لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى.