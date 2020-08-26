AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 99 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بمركزين في البحيرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:14 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
أسماء الجنبيهى

نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية و كفر الدوار، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

اقرأ أيضا :

 حملات مكبرة لاسترداد أراضي الدولة في البحيرة

وأسفر الحملة عن إزالة 99 حالة تعدى على مساحة 6283 م2، تشمل الآتي:- إزالة مساحة 4983 م٢ على جسر ترعة المحمودية والتابع لهندسة رى المحمودية، كما تم إزالة  4 حالات تعدي بمساحة 1300 متر مربع مبانى مخالفة على اراضى املاك الدولة على مسطح ترعة المحمودية بمركز كفر الدوار.

و يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بنطاق مراكز أبو حمص، كفر الدوار، إدكو، حملات مكبرة لتطهير المصارف و المجاري المائية للحفاظ عليها من التلوث و ازاله كافه أشكال التعديات عليها.
  
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار ازالة على إجمالي مساحه 7910 م2  بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشرطة وذلك على النحو التالي:- تنفيذ  ١٢ قرار ازاله بزمام الإدارة العامة لرى غرب البحيرة بمساحه اجماليه ٣٥١٠م٢، و ٥ قرارات بهندسة ري ايتاى البارود، و٧ قرارات بهندسة ري الخطابه.

كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة علي ترعة المحمودية بالبرين بزمام الاداره العامه لرى البحيره باجمالي مساحة 1000م٢ عبارة عن مباني طوب وخرسانات  مسلحة بهندسة ري المحمودية، كما تم تنفيذ ١٩ قرار ازاله على جسري ترعه المحمودية بالبرين بزمام هندسات رى أبو حمص، كفر الدوار، الرمل، إدكو، بمسطح ٣٤٠٠م٢ بزمام.
‬‏

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة البحيرة تنفذ 22 قرار إزاله تعد على ترعة المحمودية

إزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

تنفيذ 39 قرار إزالة تعديات علي المسطحات المائية في البحيرة

محافظة البحيرة تكثف حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية في إدكو

إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

محافظ البحيرة: استمرار حملات إزالة التعديات لاسترداد حق الدولة وردع المخالفين

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

سندريلا..جيهان خليل تخطف الأنظار بفستان أبيض ووردة

أصلي وأقوم بكل العبادات ومازلت أشعر بالتقصير؟.. علي جمعة يرد

ورشة الست.. ضبط سيدة لقيامها بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنوفية

المنيا أول محافظة تستخدم التصوير الفضائي فى حصر أماكن مخالفات البناء

ماذا يقال عند سماع أذان الظهر ؟.. النبي أوصى بترديد 5 أدعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن جيل جديد من رولز رويس جوست 2020.. صور

سعر لادا جرانتا LADA 2020 "صور"

برادلي كوبر يعود إلى ستايل السبعينيات في فيلمه الجديد.. صور