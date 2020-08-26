إزالة 99 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بمركزين في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية و كفر الدوار، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

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وأسفر الحملة عن إزالة 99 حالة تعدى على مساحة 6283 م2، تشمل الآتي:- إزالة مساحة 4983 م٢ على جسر ترعة المحمودية والتابع لهندسة رى المحمودية، كما تم إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 1300 متر مربع مبانى مخالفة على اراضى املاك الدولة على مسطح ترعة المحمودية بمركز كفر الدوار.

و يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بنطاق مراكز أبو حمص، كفر الدوار، إدكو، حملات مكبرة لتطهير المصارف و المجاري المائية للحفاظ عليها من التلوث و ازاله كافه أشكال التعديات عليها.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار ازالة على إجمالي مساحه 7910 م2 بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشرطة وذلك على النحو التالي:- تنفيذ ١٢ قرار ازاله بزمام الإدارة العامة لرى غرب البحيرة بمساحه اجماليه ٣٥١٠م٢، و ٥ قرارات بهندسة ري ايتاى البارود، و٧ قرارات بهندسة ري الخطابه.

كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة علي ترعة المحمودية بالبرين بزمام الاداره العامه لرى البحيره باجمالي مساحة 1000م٢ عبارة عن مباني طوب وخرسانات مسلحة بهندسة ري المحمودية، كما تم تنفيذ ١٩ قرار ازاله على جسري ترعه المحمودية بالبرين بزمام هندسات رى أبو حمص، كفر الدوار، الرمل، إدكو، بمسطح ٣٤٠٠م٢ بزمام.

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