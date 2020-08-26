ضبط 500 مخالفة مرورية و11 متهما بحوزتهم 11 كجم بانجو بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، من ضبط 11 متهمًا وبحوزتهم 7 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 11 كيلو جراما، بجانب كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن كيلو ، علاوة على ضبط 60 قرصا مخدرا.
وفى مجال المخالفات المرورية تمكنت جهود الحملة الأمنية برئاسة العقيد محمد زردق وبتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان من ضبط 500 مخالفة مرورية متنوعة.
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كما أسفرت نتائج الحملة المرورية عن ضبط 2 دراجة نارية وسيارة و4 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 68 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 101 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 87 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 105 مخالفة متنوعة.
وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل " دائرة قسم شرطة أول أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر "حشيش وبانجو وأفيون ــ أقراص مخدرة".
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان وبإشراف مدير إدارة البحث الجنائى للقيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
وفى مجال المخالفات المرورية تمكنت جهود الحملة الأمنية برئاسة العقيد محمد زردق وبتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان من ضبط 500 مخالفة مرورية متنوعة.
واقرأ أيضًا:
يحدث في أسوان.. ضبط 708 هاربين و496 مخالفة مرورية متنوعة
كما أسفرت نتائج الحملة المرورية عن ضبط 2 دراجة نارية وسيارة و4 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 68 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 101 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 87 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 105 مخالفة متنوعة.
وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل " دائرة قسم شرطة أول أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر "حشيش وبانجو وأفيون ــ أقراص مخدرة".
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان وبإشراف مدير إدارة البحث الجنائى للقيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.