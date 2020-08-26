الإجمالي يتخطى 310 آلاف حالة.. السعودية تسجل 1068 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.









ووفقا لـ "العربية"، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 310836 حالة.









وأضافت الصحة السعودية أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 3755 حالة بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.









وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 1013 حالة تعاف جديدة، خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19إلى 284945 حالة.



