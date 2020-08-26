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أخبار العالم

رسالة من رئيس الوزراء العراقي لـ الأسد.. وهذا فحواها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:17 م
رسالة من الكاظمي
رسالة من الكاظمي لـ الأسد
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سمر صالح
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، عن مضمون رسالة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرئيس السوري بشار الأسد والتي نقلها مبعوث رئيس الوزراء فالح الفياض.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها إن "الأسد تلقى رسالة من الكاظمي نقلها فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء ورئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق".

وأضافت أن "الرسالة تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

وأوضحت الرئاسة، أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على أن دحر الإرهاب الذي عانى وما زال يعاني منه الشعبان السوري والعراقي لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد الجيشين السوري والعراقي اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد، وتمكنا من تحرير معظم الأراضي التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية".

وأشارت إلى أن "الطرفين أكدا على أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي تُرسم لها تستلزم تعاونًا وثيقًا بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها".
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