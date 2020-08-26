بلاش تخسر نورالدين والبنا.. أحمد مجاهد يوجه رسالة للجنة الحكام فى الجبلاية

وجه المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق رسالة إلى لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة وجيه احمد.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت الإبقاء على وجيه احمد رءيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.





وقال مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. ملحوظة للاخوة في لجنة الحكام لما يكون عندي عدد محدود من المميزين بلاش أخسر ابراهيم نور الدين و البنا في ماتش واحد و يا ريت دائما اراعي التناسق و التفاهم بين حكم الملعب و حكم الVAR.



