AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بلاش تخسر نورالدين والبنا.. أحمد مجاهد يوجه رسالة للجنة الحكام فى الجبلاية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:49 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
وجه المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق رسالة إلى لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة وجيه احمد.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت الإبقاء على وجيه احمد رءيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.

وقال مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. ملحوظة للاخوة في لجنة الحكام لما يكون عندي عدد محدود من المميزين بلاش أخسر ابراهيم نور الدين و البنا في ماتش واحد و يا ريت دائما اراعي التناسق و التفاهم بين حكم الملعب و حكم الVAR.

يذكر أن لجنة الحكام قدمت مذكرة رسمية إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ضد المهندس عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالمادة الأهلي بعد هجومه الضارى على الحكم الكرواتي ايفان بيبك بعد انتهاء مباراة القمة رقم ١٢٠ بين الأهلي والزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقدام القدامى مرفوض.. اتحاد الكرة يتمسك بلجنة الحكام حتى نهاية الموسم

استعدادا للدورى.. معسكر فيفا لحكام الـVAR ٢٢ و٢٣ يوليو

استعدادا للدورى.. الحكام تتأهب لإجراء اختبارات الوزن فى جميع المناطق

الجبلاية تتسلم 10 أطقم سماعات للحكام استعدادا للدورى.. صور

أبرزهم ناصر عباس.. مصدر يكشف ملامح التشكيل المعاون للجنة الحكام

وجيه أحمد يكشف تفاصيل جديدة حول التشكيل المعاون للجنة الحكام

ترشيحاتنا

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

كثرة الغيابات.. المحمدي يكشف سر تعثر الأهلي أمام الزمالك

رد قوي من شوبير على ميدو بشأن الراحل محمد عبد الوهاب

الساعة بـ 1500 جنيه.. ضبط 5 فتيات ليل يستقطبن الرجال في الشيخ زايد

عزت حنفى وهبة سليم.. عشماوي يروى حكايات غرفة الإعدام: شقة البطيخ وجميلة منيا القمح.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة لـ روان بنت حسين بعد إصابتها بكسر في الركبة.. شاهد

لأول مرة.. جيلى تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس 2021 |صور

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية