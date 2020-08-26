430 مسجداً يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في مطروح.. شاهد

أكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن مديرية الأوقاف بالمحافظة استعدت بعدد 430 مسجدًا كبيرًا بنطاق المحافظة لاستقبال المصلين لإقامة شعيرة الجمعة .





وأضاف أنه تمت مراجعة الالتزام بكافة الضوابط الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.









وأشار إلى أن مديرية الأوقاف قامت بحملة واسعة لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد استعدادا لاستقبال المصلين و إقامة الصلاة بالمساجد الكبري الجمعة القادمة ، مع الالتزام بكافة تعليمات وزارة الأوقاف.





وأوضح أنه تم التأكيد على الا تتجاوز مدة خطبة الجمعة عن عشر دقائق وعدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.





وأكد أنه تم التنبيه على أئمة المساجد التزام المصلين بالتعليمات ولبس الكمامة، وإحضار المصلاة الشخصية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بالمحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.







