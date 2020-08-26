محافظ أسيوط يعلن إصلاح كسر خط طرد الوليدية وعودة مياه الشرب

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتهاء إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحي الوليدية قطر ٦٠٠مم وعودة مياه الشرب تدريجيًا بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية.





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كان محافظ أسيوط يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط قد تفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية بحي شرق أسيوط وتابع عمليات شفط المياه وإصلاح الخط .





مشددًا على سرعة نهو الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق ووجه المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تم الانتهاء من الإصلاح كما تم الدفع بعدد 14 سيارة مياه نظيفة إلى الأماكن التي تاثرت بقطع المياه عنها حتى الانتهاء من الإصلاح.





ووجه محافظ أسيوط الشكر لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وفرق الصيانة والطوارئ لجهودهم في إصلاح خط الطرد وعودة المياه للمواطنين بمنطقة الوليدية وقرية منقباد والمناطق المتأثرة.



