مستشار بكلية القادة والأركان: استهداف سفينتي الغاز عمل إجرامي.. ومصر تتعامل بثبات وقوة

قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن حادث استهداف سفينتي الغاز بمسيرات يمثل عملاً إجراميًا مغرضًا ومخالفًا لكافة القوانين الدولية، مشددًا على أن الموقف المصري يتعامل مع الأحداث بثبات واستقرار ينطلقان من ثقل مصر السياسي والعسكري في المنطقة.

وأوضح اللواء أركان حرب أسامة كبير، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الاستهداف طال مسيرة طالت إحدى سفن التغويز المخصصة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية بالإضافة إلى ناقلة للغاز المسال، مؤكدًا أن ميناء دمياط، إلى جانب ميناء إدكو، يمثلان الشريان الرئيس لتوريد وتصدير الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.

وأشاد بالسرعة والاحترافية العالية التي أبدتها أطقم الإنقاذ والحماية المدنية، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة على الآثار الناجمة عنه في وقت قياسي، ما مكن من إعادة تفعيل ميكانيزم العمل وإعادة التشغيل الفعلي للسفينتين، مشيرًا إلى أن الحادث يأتي في خضم أزمة إقليمية ممتدة ونقطة فارقة تشهدها المنطقة منذ نحو ثلاثة أعوام من التصعيد، محذرًا من محاولات بعض الأطراف المغرضة استفزاز الدولة المصرية.

وأكد أن مصر دولة وازنة ولها ثقلها السياسي والدبلوماسي، إلى جانب قدراتها العسكرية الصارمة التي تضعها ضمن أقوى 15 جيشًا على مستوى العالم، ولا يمكن المساس بأمنها القومي أو مقدراتها الحيوية،

ودعا المستشار بكلية القادة والأركان إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو القفز إلى استنتاجات سريعة وتوجيه الاتهامات لجهات بعينها قبل انتهاء التحقيقات الرسمية، مؤكدًا أن الشفافية هي الأساس في إحاطة الرأي العام بالحقائق، لا سيما وأن هناك جهات سارعت بنفي مسؤوليتها عن الواقعة فور حدوثها.

https://www.youtube.com/watch?v=V- 72IJVASBY&t=78s