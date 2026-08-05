قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يفتتح وحدتي مناظير الجهاز الهضمي ورعاية القلب بمستشفى الحوامدية العام
وفد من السفارة الأمريكية في العلمين الجديدة لبحث الفرص الاستثمارية بالمدينة
فيلم «غزة 13».. عودة فلسطين للاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي
سر هبوط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا.. خبير يكشف مفاجأة
من أصول مصرية.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد بعد فوزه بتمهيدية الديمقراطيين في ميشيجان
هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
رسميا.. طرابزون سبور يعلن تقديم محمد صلاح غدا
رئيس طرابزون سبور يكشف دور تريزيجيه في انتقال محمد صلاح
المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي يبدأ مهامه داخل مقر النادي
عمر الوكيل «بكار» مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك
بعد حسم صفقة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم داروين نونيز
القبض على المتهم بالتسول بدمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار بكلية القادة والأركان: استهداف سفينتي الغاز عمل إجرامي.. ومصر تتعامل بثبات وقوة

غاز
غاز
رحمة سمير

قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن حادث استهداف سفينتي الغاز بمسيرات يمثل عملاً إجراميًا مغرضًا ومخالفًا لكافة القوانين الدولية، مشددًا على أن الموقف المصري يتعامل مع الأحداث بثبات واستقرار ينطلقان من ثقل مصر السياسي والعسكري في المنطقة.

وأوضح اللواء أركان حرب أسامة كبير، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الاستهداف طال مسيرة طالت إحدى سفن التغويز المخصصة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية بالإضافة إلى ناقلة للغاز المسال، مؤكدًا أن ميناء دمياط، إلى جانب ميناء إدكو، يمثلان الشريان الرئيس لتوريد وتصدير الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.

وأشاد بالسرعة والاحترافية العالية التي أبدتها أطقم الإنقاذ والحماية المدنية، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة على الآثار الناجمة عنه في وقت قياسي، ما مكن من إعادة تفعيل ميكانيزم العمل وإعادة التشغيل الفعلي للسفينتين، مشيرًا إلى أن الحادث يأتي في خضم أزمة إقليمية ممتدة ونقطة فارقة تشهدها المنطقة منذ نحو ثلاثة أعوام من التصعيد، محذرًا من محاولات بعض الأطراف المغرضة استفزاز الدولة المصرية.

وأكد أن مصر دولة وازنة ولها ثقلها السياسي والدبلوماسي، إلى جانب قدراتها العسكرية الصارمة التي تضعها ضمن أقوى 15 جيشًا على مستوى العالم، ولا يمكن المساس بأمنها القومي أو مقدراتها الحيوية، 

ودعا المستشار بكلية القادة والأركان إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو القفز إلى استنتاجات سريعة وتوجيه الاتهامات لجهات بعينها قبل انتهاء التحقيقات الرسمية، مؤكدًا أن الشفافية هي الأساس في إحاطة الرأي العام بالحقائق، لا سيما وأن هناك جهات سارعت بنفي مسؤوليتها عن الواقعة فور حدوثها.

https://www.youtube.com/watch?v=V- 72IJVASBY&t=78s 

الاركان كلية مصر الشائعات كلية القادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

السفير حمد عبيد - حسين لبيب

سفير الإمارات بالقاهرة : استثمارات إماراتية مرتقبة سيتم تنفيذها داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

المريخ

على خطى البحث عن الحياة.. خلية نحل غامضة على المريخ| إيه الحكاية؟

ميسي ورونالدو

حين ينتصر المال على المجد.. أساطير تركوا أوروبا في قمة التألق وأشعلوا ثورة كروية جديدة

فاتورة التليفون الأرضي 2026.. رابط الاستعلام وموعد السداد

فاتورة التليفون الأرضي 2026.. رابط الاستعلام وموعد السداد

بالصور

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

علي فخر

هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد