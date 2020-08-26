كورونا يؤجل عقد منتدى دافوس للعام المقبل

قررت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل عقد قمة دافوس 2021 إلى الصيف المقبل، بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.





قال متحدث باسم المنظمة، في بيان إن "المنتدى الاقتصادي العالمي قرر إعادة جدولة اللقاء السنوي للعام 2021 في مطلع الصيف المقبل"، مضيفا أن القرار اتخذ بعدما رأى خبراء أنه من غير الممكن عقد القمة "بشكل آمن في يناير".





ذكر المتحدث: "لم يكن القرار سهلا إذ ثمة حاجة ملحة لجمع قادة العالم" من أجل التخطيط لـ"إعادة إطلاق (الاقتصاد) ما بعد كوفيد 19".



