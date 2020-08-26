حمادة صدقي: أضعنا الفوز فى الشوط الأول وتراجعنا في الثاني والحكم تحامل علينا

قال حماده صدقى المدير الفنى لفريق سموحه إن فريقه أدى مباراة جيدة أمام الطلائع خاصه فى الشوط الأول الذي كان خلاله سموحه الأفضل وأضاع ثلاث فرص محققة للتهديف.





وأضاف حماده صدقى فى تصريحات تليفزيونية أن اداء فريقه تراجع فى الشوط الثاني ورغم ذلك كان الأقرب من الفوز حتى الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الثاني.





وأردف صدقى: أشعر بوجود تحامل من الحكم ضد فريقه خاصة بعد خروج عمار حمدى لاعب الجيش مصابا".





وأوضح المدير الفني لسموحه أن فريقه أضاع الفوز فى الدقائق الأخيرة وخسر المباراة الماضية أمام بيراميدز فى الدقائق الأخيرة أيضًا مؤكدا أن فريقه يحتاج إلى فوز واحد لاستعاده الثقة .



