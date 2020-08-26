ضعف وقطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بعد كسر مفاجئ في خط الرماية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذى للخزان اليابانى بالرماية .





وأوضحت أن الكسر، يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى .





وأوضحت الشركة أنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها، وأنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.





وأشار الشركة إلى أنها توفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضي.