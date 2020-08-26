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ديني

ضبط إمامين متلبسين بالغش في اختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:27 م
ضبط إمامين متلبسين
ضبط إمامين متلبسين بالغش
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محمد صبري عبد الرحيم
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء اختبار المذكورين وإلغاء تصريحهما، مع منع كل منهما من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية بشأن ضبط كل من (عبد المنعم ع م ع) من محافظة بني سويف، و(أحمد م ع م ث) من محافظة البحيرة، متلبسين بالغش أثناء اختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة.

وفي سياق آخر، نوهت وزارة الأوقاف بأنه في إطار استعداد الوزارة لعودة صلاة الجمعة ابتداءً من بعد غد، الجمعة، يستمر تنفيذ الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية .

وشددت الوزارة مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب ، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا ، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه .

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.

وأشارت الوزارة إلى أن من يتجاوز؛ قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغماً عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

كما أكدت استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.


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