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فن

بصورة نادرة ..محمد إمام يسترجع الذكريات مع إخوته.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك النجم محمد إمام صورة من الأرشيف جمعته بإخواته وأبيه النجم الكبير عادل إمام ،من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكتب معلقًا على الصورة :"مَش عارف اخواتي كانوا عاملين فيا كده ليه "

ووجّه محمد عادل إمام الشكر لمتابعيه على دعمه بعد إعلانه تقديم مسلسل الملك في الموسم الرمضاني القادم 202‪1.

ونشر محمد امام مجموعة من الصور له وعلق عليها "انا مش عارف اقولكم ايه على الشغل الجامد ده، شكرًا على رد فعلكم العظيم من ساعة ما أعلنت عن المسلسل ..بتشجعوني اني أقدم لكم أقوى حاجة #الملك  #رمضان٢٠٢١ إن شاء الله #توكلناعلى_الله". 

وكان آخر أعمال محمد عادل إمام فيلم لص بغداد الذي  حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث تخطت إيراداته الـ 10 ملايين في أقل من أسبوع.
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