AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج انهيار اقتصاد تركيا يتصدر تويتر.. أنغام تطرح فيديو كليب بحبك وارتاحلك.. محمد رمضان يمارس الرياضة على متن طائرة خاصة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج#  انهيار اقتصاد تركيا و جاء ذلك بعد ان  لجأ الرئيس التركي" رجب طيب اردوغان" إلى لهجته الاستفزازية المعتادة مصحوبة بسلسلة من التهديدات، حيث أكد أن أنقرة لن تقدم "أي تنازل" في شرق المتوسط؛ مهددا أثينا بـ "الخراب" حال ارتكاب أي خطأ.

روجت النجمة أنغام لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك " ونشرت البوستر الخاص بها من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .


شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بفيديو جديد له  اثناء رحلته الي دبي ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"
هنأ الفنان حمدي الميرغني، صديقه، الفنان محمد عبد الرحمن  ، بعيد ميلاده، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


نشرت  هنا الزاهد فيديو جديد ،  من خلال خاصية الاستوري عبر  حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الحكم بحبسه.. محمد رمضان يظهر على البحر من عطلته بأغنية نامبر وان

موجز السوشيال ميديا .. هاشتاج مصر 100 مليون_عسكري يتصدر تويتر... رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده.. عمر كمال يعلن عن موعد حفلته بدبي

من قلب البحر.. محمد رمضان يغنى من داخل مركبه الخاص

موجز السوشيال ميديا .. محمد رمضان يحتفل بتحقيق كليب بوم بوم رايحين نسهر 140 مليون مشاهدة.. ريهام سعيد توجه رسالة للمطربة بوسي .. وأحمد فهمي يتألق ببدلة سوداء من تنسيق هنا الزاهد

أنغام تروج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"

علي أنغام نامبر وان ...محمد رمضان يستعرض عضلاته أثناء رحلته إلي دبي

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف مصير الأموال المجمعة من الطلاب الراسبين

طائرات فرنسية تثير غضب أنقرة.. والخارجية التركية تصدر بيانا

محمد صلاح والانضمام لـ برشلونة.. رحيل ميسي يفتح الباب للفرعون المصري

١١ علاجا طبيعيا لخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليهم

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد