موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج انهيار اقتصاد تركيا يتصدر تويتر.. أنغام تطرح فيديو كليب بحبك وارتاحلك.. محمد رمضان يمارس الرياضة على متن طائرة خاصة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج# انهيار اقتصاد تركيا و جاء ذلك بعد ان لجأ الرئيس التركي" رجب طيب اردوغان" إلى لهجته الاستفزازية المعتادة مصحوبة بسلسلة من التهديدات، حيث أكد أن أنقرة لن تقدم "أي تنازل" في شرق المتوسط؛ مهددا أثينا بـ "الخراب" حال ارتكاب أي خطأ.





روجت النجمة أنغام لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك " ونشرت البوستر الخاص بها من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .









شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بفيديو جديد له اثناء رحلته الي دبي ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"

هنأ الفنان حمدي الميرغني، صديقه، الفنان محمد عبد الرحمن ، بعيد ميلاده، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".







