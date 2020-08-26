هاشتاج انهيار اقتصاد تركيا يتصدر تويتر.. ومغردون: أردوغان جعل بلاده أضحوكة العالم

لجأ الرئيس التركي" رجب طيب اردوغان " إلى لهجته الاستفزازية المعتادة مصحوبة بسلسلة من التهديدات، حيث أكد أن أنقرة لن تقدم "أي تنازل" في شرق المتوسط؛ مهددا أثينا بـ "الخراب" حال ارتكاب أي خطأ. دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج# انهيار اقتصاد تركيا و جاء ذلك بعد ان





اقر ايضا :









و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :





كل هذا و اكثر صار في عهد #اردوغان ومع ذلك للحين فيه ناس يسافرون لبلد على وشك ان ينهار بشكل كامل وين عقولكم انتم ؟! الجرايم هناك كثيره و صارت ملجأ للارهابيين #انهياراقتصاد تركيا





مهما فعل اردوغان لانعاش اقتصاد تركيا لن ينجح لان انهياراقتصاد تركيا هو سببه الاول كل افعاله المتطرفه واللي بسببها تهاوت الليره التركيه وتهاوى معها كل شي في تركيا





اردوغان يهدد!!!

دلالة مهمة لتصريح اردوغان قبل قليل والذي يؤكد على حالة الإضطراب النفسي والوضع المتردي في #تركيا فهل باتت نهاية تركيا قريبة بسبب حماقة اردوغان ؟؟؟





اردغان دمر بلاده وجعلها من الدول الفقيرة وفشل في حكمه للبلاد، وجعل من تركيا أضحوكه العالم، ووصل الى مرحلة انهيار اقتصاد تركيا





يوما بعد يوم يزاد وضع الاقتصاد التركي سوءا فالليرة التركية لا تزال في أسوأ حالاتها





حتى بعد أكذوبة الغاز المكتشف لم يتغير وضع الليرة ويبدو أن اردوغان بيحجز رحلة قريبة إلى الدوحة لعقد المزيد من الصفقات





كان هدف من الانقالب "المزعوم" الذي قام به اردوغان، "تنظيف" الحكومة التركية من "الشرفاء" لتخلوا له الساحة للنهب والسرقه





أجمع خبراء الاقتصاد حول العالم على #انهيار اقتصاد تركيا





ازمة كرونا فشلو في إدارتها فتضاعف الانهيار





تركيا واقتصادها يعيشون اليوم حالة سيئة والبطالة والتضخم تسجل فيها ارقام قياسية وكل هذي تسببت في شلل مقومات تركيا الاساسية في الاقتصاد بسبب السياسات اللي يتبعها اردوغان وحزبه

تركيا واقتصادها يعيشون اليوم حالة سيئة والبطالة والتضخم تسجل فيها ارقام قياسية وكل هذي تسببت في شلل مقومات تركيا الاساسية في الاقتصاد بسبب السياسات اللي يتبعها اردوغان وحزبه#انهيار_اقتصاد_تركيا pic.twitter.com/1dwNTN0HDa — Salman (@salman_B1) August 26, 2020

أجمع خبراء الاقتصاد حول العالم على #انهيار_اقتصاد_تركيا

ازمة كرونا فشلو في إدارتها فتضاعف الانهيار pic.twitter.com/Tttznd9Kpz — خالد الدوسري (@46qNqMw1UhKAlmd) August 26, 2020