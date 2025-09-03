دخول شاحنات خيام وأغطية لتلبية احتياجات نازحي غزة من العدوان الإسرائيلي

أكد محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري على الجانب المصري، أن الفوج الأول من شاحنات المساعدات الإنسانية وصل بالفعل إلى معبر كرم أبو سالم، فيما انطلق الفوج الثاني منذ لحظات متضمناً 20 شاحنة مساعدات متنوعة، جاءت معظمها من برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأممية.

وأوضح عبيد، خلال رسالته على الهواء، أن هذه المساعدات شملت سلاسل غذائية ودقيقاً وأدوية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" العاملة في قطاع غزة، والتي تقدم خدماتها الصحية للسكان، خاصة المرضى والمصابين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ أيام طويلة دخول مثل هذه الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف عبيد أن الفوج الأول من المساعدات تضمن أيضاً شاحنات محملة بأواني الطهي الخاصة بـ "المطبخ العالمي"، فضلاً عن صناديق الأغذية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، إلى جانب ما يقدمه الهلال الأحمر المصري من مساعدات إنسانية متنوعة تصل إلى عشرات الأطنان، والتي وصلت بالفعل إلى سكان غزة، وشملت الزيت والأرز والمعكرونة والسكر والمعلبات المختلفة، لتخفيف حدة المجاعة في القطاع.

وأشار موفد القاهرة الإخبارية إلى أن المساعدات تضمنت كذلك شاحنات محملة بالخيام، والأغطية، والألحفة، والمفروشات التي يحتاجها سكان غزة، خصوصاً في ظل دعوات الاحتلال الإسرائيلي لنزوح سكان شمال القطاع نحو الجنوب مع استمرار عملياته العسكرية المكثفة هناك.

وأكد أن عشرات الشاحنات لا تزال مصطفة على الجانب المصري بانتظار السماح لها بالعبور، مع استمرار المتابعة على مدار اليوم.