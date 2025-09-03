قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار | شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع مورينيو
قافلة "زاد العزة".. الهلال الأحمر: 2700 طن مساعدات عاجلة لأهالي غزة
مش متخيّلهم بالسوء دا | تصريح صادم من خالد الغندور يخص لاعبي الأهلي
الإصابة تبعد سالم الدوسري عن مواجهة السعودية ضد مقدونيا
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة جولة إعادة الشيوخ .. غدًا
روسيا تش هجومًا كاسحًا على أوكرانيا .. وتحرك من بولندا
الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا
الصحة العالمية تشيد بتطوير مصر نظام ترصد متكاملًا لمقاومة مضادات الميكروبات
دخول شاحنات خيام وأغطية لتلبية احتياجات نازحي غزة من العدوان الإسرائيلي
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها
وزيرة البيئة تبحث مع مساعد وزير الخارجية مشاركة مصر في COP30 بالبرازيل
أخبار العالم

الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل


أعلن مسؤول في وزارة الصحة بغزة  وفاة 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال الساعات الـ48 الماضية ، مشيرا إلى أن عدد ضحايا المجاعة باليومين الأخيرين الأعلى منذ بدء سياسة التجويع الإسرائيلية.

وفي وقت سابق ؛ حذرت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في قطاع غزة .

وأشارت للوزارة في بيان لها إلى وفاة 185فلسطينيا  بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

وقالت أيضا: من ضمنهم 12 طفلا منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة.

وأضافت :43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يُعانون من سوء التغذية وأكثر من 55 الف سيدة حامل ومرضع يُعانين من سوء التغذية.

ونوهت إلى  أن %67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات.

وفي نهاية بيانها حذرت من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.

