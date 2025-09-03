الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين

أعلن مسؤول في وزارة الصحة بغزة وفاة 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال الساعات الـ48 الماضية ، مشيرا إلى أن عدد ضحايا المجاعة باليومين الأخيرين الأعلى منذ بدء سياسة التجويع الإسرائيلية.
وفي وقت سابق ؛ حذرت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في قطاع غزة .
وأشارت للوزارة في بيان لها إلى وفاة 185فلسطينيا بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر.
وقالت أيضا: من ضمنهم 12 طفلا منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة.
وأضافت :43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يُعانون من سوء التغذية وأكثر من 55 الف سيدة حامل ومرضع يُعانين من سوء التغذية.
ونوهت إلى أن %67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات.
وفي نهاية بيانها حذرت من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.