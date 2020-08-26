روح الفانلة الحمراء.. إسلام الشاطر يعلق على فوز الأهلي أمام الجونة في الدوري

هنّأ إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي المعتزل فريق الكرة بالقلعة الحمراء، على فوزه أمام الجونة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.





وانتصر الأهلي على الجونة بهدفٍ وحيد أحرزه مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي للمباراة.









وكتب إسلام الشاطر في تدوينه عبر حسابه بموقع "تويتر": "بالرغم من ابتعاد معظم اللاعبين عن مستواهم لكن روح الفانلة الحمراء ظهرت في اللحظات الاخيرة".





وأضاف: "عودة الروح إلى مروان محسن نتمناها بداية جديدة، لكن القادم أصعب ودوري أبطال إفريقيا في الانتظار، ويجب أن يتحسن الأداء، وأن تعود روح الفانلة الحمراء من بداية المباراة لنهايتها.. مبروك يا رجال".



