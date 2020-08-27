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مرأة

بإطلالة شتوية.. علا الفارس تتمنى عودة الشتاء بدون كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:38 ص
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس فيديو قديما من فصل الشتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،  وظهرت بإطلالة شتوية مميزة داخل سيارتها تستمع لأغنية ماجدة الرومي، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في التعليقات.

وكتبت علا الفارس، معلقة على الفيديو، "يارب الشتوية بدون كورونا يارب يارب".


وظهرت علا الفارس مرتدية ملابس شتوية، حيث ظهرت ترتدي جاكيت باللون الأبيض والروز الكاروهات بأكمام طويلة، وعليه بنطال باللون الأسود، وهو ما رقة وجمال إطلالتها .

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على ظهرها بطريقة عشوائية ناعمة، فيما ارتدت على رأسها ايس كاب وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف علا الفارس في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع طلاء الأظافر باللون الأبيض.

وأكملت علا الفارس إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، حيث اختارت نظارة شمس باللون الروز الفاتح، مع خاتم أنيق باللون الفضي غلى يديها .

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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