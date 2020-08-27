بإطلالة شتوية.. علا الفارس تتمنى عودة الشتاء بدون كورونا

وظهرت

مرتدية ملابس شتوية، حيث ظهرت ترتدي جاكيت باللون الأبيض والروز الكاروهات بأكمام طويلة، وعليه بنطال باللون الأسود، وهو ما رقة وجمال إطلالتها .