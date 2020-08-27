"360 مكتب".. وزير الاتصالات يوضح الخدمات المدفوعة على بوابة مصر الرقمية.. فيديو

وزير الاتصالات ، إن بوابة مصر الرقمية هي منصة علي الانترنت وتم إطلاقها بشكل تجريبي لاتاحة 3 حزم من الخدمات الحكومية . قال الدكتور عمرو طلعت إطلاقها





وأضاف عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج خبر اليوم المذاع علي قناه اون اى ، إن هذه الحزم هي التموين ورخص المركبات والمرور وحزمة التوثيق ورفع الدعاوى المدنية بالتعاون مع وزارة العدل والتنمية والمحلية خلال الـ6 أسابيع سنقوم بأطلاق أكثر 360 مكتب لتقديم خدمات التوثيق ومكاتب الشهر العقاري وخدمات المواطنين موزعة في جميع محافظات الجمهورية .

، أن هناك بعض الخدمات لها رسوم وبعض الخدمات تقدم علي النحو المجاني حسب طبيعة الخدمة وتكلفتها مثل تجديد رخص المركبات يتطلب رسوم ورسوم التأمين الإجباري والمخلفات واستخراج التوكيلات . وأوضح عمرو طلعت وبعضالإجباري





وتابع : أن جميع اجهزة الدولة تعمل في تناغم ومصر الرقمية ليس مشروع وزارة بعينها ولكنه مشروع لجميع المجتمع وعناصره .





واستكمل : أن الـ3 يقومون بتقديم 70 خدمة المشروع التجريبي الذي بدأناه في بورسعيد العام الماضي بدأ بمجموعة قليلة من الخدمات وتزيادات بعد ذلك الي 155 .



