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الأوقاف تتخذ إجراءات صارمة خلال فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:32 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، إن وزير الأوقاف أصدر حملة واسعة لنظافة وتعقييم كافة المساجد علي مستوي الجمهورية.

وأضاف الدكتور حسن عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الوزارة تأكد علي عدة أمور أولهم هو مراعاة الواقع والحال.

وتابع مساعد وزير الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة أن كبار السن وأصحاب الأمراض إذا أرادوا أن يصلون في منازلهم فهذا صحيح ولا حرج عليهم. 

وأوضح الدكتور عبد الله حسن أن من صلي صلاة الجمعة في بيته تخوفا أو من أجل عدم التزاحم في المسجد لعدم أنتشار الأمراض فلا حرج عليه.

وأشار إلى أننا نناشد المواطنين التعاون لتطبيق الإجراءات خلال صلاة الجمعة المقبلة، موضحا أن مدة خطبة صلاة الجمعة ستكون 10 دقائق فقط.
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