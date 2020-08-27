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رياضة

جمال حمزة: فرحان لمروان محسن.. وأتمنى أن يستغل هدفه في الجونة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد جمال حمزة، نجم الزمالك الأسبق، أن مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض لانتقادات وسخرية بشكل مبالغ فيه؛ عقب مباراة القمة أمام الزمالك، مستنكرا ما تعرض له اللاعب.

وكان مروان سجل هدف الفوز للأهلي على الجونة أمس الأربعاء 1-0 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

وقال جمال حمزة، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "فرحان لـ مروان جدًا علي الهدف ده، وأكره انتقاد أي لاعب بالشكل المُبالغ فيه اللي اتهاجم بيه مروان، الهدف فيه توفيق كبير من ربنا وخصوصًا في وقت صعب زي ده ويكون هدف فوز كمان عشان ان شاء الله يكون خير انطلاقة لـ مروان".

وأضاف جمال حمزة، "مروان مهاجم كبير، ويجب أن يستغل هذا الهدف بالشكل الأمثل، ويبني عليه بداية جديدة لمستوى فني أعلى".

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