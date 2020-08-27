فرنسا تسعى لزيادة نفوذها في لبنان بواسطة خارطة طريق للإصلاح

وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خارطة طريق للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية، من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية، وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.





وذكر مصدر سياسي لبناني، نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن السفير الفرنسي لدى بيروت سلم "ورقة الأفكار"، التي جاءت في صفحتين.





وأفاد مصدر دبلوماسي في قصر الإليزيه، بأنه لم يجر تسليم أي وثيقة للأطراف اللبنانية. ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية التعليق، وفقا لرويترز.





وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقا لحسابات البنك المركزي، وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.





وأخفقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية، التي كانت قد تولت السلطة في يناير بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، في تحقيق تقدم في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق بالإصلاحات ونزاع بخصوص حجم خسائر القطاع المالي.





واستقالت الحكومة هذا الشهر على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الذي قتل ما لا يقل عن 180 شخصا وأصاب نحو ستة آلاف آخرين، ودمر أحياء بأكملها، وجدد الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة بسبب الفساد المستشري وسوء الإدارة اللذين أفضيا إلى أزمة مالية عميقة.



