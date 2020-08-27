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أخبار العالم

نوفيتشوك.. الكشف عن وسيلة قتل أشرس معارض لـ بوتين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المادة التي تسمم بها المعارض الروسي أليكسي نافالني، أقوى معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي مادة "نوفيتشوك".

وقالت الصحيفة إنه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، طور العلماء السوفييت مجموعة جديدة من المواد الكيميائية التي تضر بالأعصاب، أطلقوا عليها اسم "نوفيتشوك" وتعمل هذه المادة الجديدة كمثبط لإنزيم الكولينستراز، حيث يحجب الإنزيم الذي يحتاجه الجهاز العصبي ليعمل، ويعطل الاتصال بين الأعصاب والعضلات.

وأضافت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذه المادة إلى قائمة السموم الكيماوية المحظورة في عام 2019 بعد أن اتهمت بريطانيا عملاء روس باستخدامها لتسميم عميل روسي سابق وابنته قبل عامين. 

وتتكون من مادة الكربامات والفوسفات العضوي، وجميعها مواد تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية التي تشل الجهاز العصبي للحشرات، كما تستخدم في علاج الزهايمر ولكن بكميات صغيرة، ويمكن أن تدخل جسم الإنسان عن طريق الشم أو ملامسة الجلد أو العين أو التناول، وهي تسبب الشلل.

وتعتبر مادتي "نوفيتشوك" و"السارين" بين مجموعة من المركبات المعروفة باسم غازات الأعصاب، فهي أقوى بعدة مرات من المبيدات الحشرية، تم وضع غاز السارين على قائمة السموم الكيميائية في عام 1997.

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