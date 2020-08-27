شعبة الدواجن: إنشاء شركة مساهمة مصرية لإدارة أزمات القطاع

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة بغرفة القاهرة التجارية أنه من المقرر ارسال مذكرة لإبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء شركة مساهمة مصرية يكون لها دور في أوقات الأزمات التي تحدث في في أي وقت.



وطالب "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ضرورة تكاتف جميع الحلقات الوسيطة في منظومة الإنتاج للنهوض بالصناعة تحت مظلة الدولة، وتفعيل بورصة الدواجن فى السوق المحلية لضمان عدالته الأسعار المطروحة.

ولفت إلى أن الهدف الفترة القادمة بالتزامن مع إزالة معوقات الانتاج عمل المزارع بكامل طاقتها الإنتاجية للوصول إلى التصدير للاسواق الخارجية.

وأشار إلى أن عمل منظومة جيدة وتحديد تكلفة المنتج ودعم صغار المنتجين الذين يمثلون السواد الأعظم للإنتاج يساهم في دعم قطاع الإنتاج.